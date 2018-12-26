26 Декабря 2018
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Происшествия

Жителей Нижнего Тагила будут судить по громкому делу о мошенничестве с квартирами

Полиция направила в суд уголовное дело в отношении троих жителей Нижнего Тагила, которых обвиняют в мошеннических действиях с квартирами. Как сообщил Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, обвиняемые путем обмана с 2012 по 2017 года завладели жилыми помещениями 12 граждан, сумма ущерба составила более 16 млн рублей.

Преступления выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Нижнего Тагила в ходе оперативных мероприятий по проверке регистрационных дел по объектам недвижимости. Первое уголовное дело возбудили еще в октябре 2016 года, в дальнейшем уголовные дела, возбужденные по всем выявленным фактам, соединили в одно производство.

"В ходе следствия установлено, что обвиняемые размещали в рекламной газете объявления о предоставлении займов под залог недвижимости. Люди, нуждающиеся в денежных средствах, имеющие плохую кредитную историю, склонные к употреблению спиртных напитков, а также пожилые люди, оказавшиеся в трудном финансовом положении и юридически не подкованные, обращались по указанному телефону, обговаривали условия займа. Злоумышленники, намеренно вводя в заблуждение граждан, уверяли их в том, что обязательным условием займа является оформление и подписание договора, согласно которого их квартира будет находиться в обременении у другого человека в качестве обеспечения обязательств по выплате процентов и суммы займа. Фактически же оформлялся договор купли – продажи. Сейчас с целью возмещения ущерба, причиненного потерпевшим, сыщиками наложен арест на их имущество",- отметил полковник Горелых.

Сделка регистрировалась официально, оформлялась расписка на получение всей суммы, однако потерпевшие на руки получали только сумму займа. Между тем обвиняемые подыскивали потенциальных покупателей на похищенное жилье.

Поначалу люди выплачивали проценты, но вскоре поняли, что 120% годовых невозможно выплатить. Таким образом, людей вынуждали продавать квартиру, которая фактически им уже не принадлежала.

По словам начальника отдела следственного управления МВД Нижнего Тагила подполковника юстиции Ирины Промышленниковой, обвиняемые - супружеская пара и их приятель - заранее распределили между собой роли. 38-летний мужчина размещал объявления, встречался с заемщиками и смотрел квартиры, а его супруга и друг выступали в качестве лиц, на которых переписывалось имущество пострадавших.

Всех фигурантов дела обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ.

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Жителей Нижнего Тагила будут судить по громкому делу о мошенничестве с квартирами

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Теги: мошенники, уголовное дела, квартиры, Валерий Горелых



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