26 Декабря 2018
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Общество В России Украина

Алексей Панин готов принять украинское гражданство и переплыть море

Скандально известный актер Алексей Панин (41) признался в любви Одессе и даже заявил, что готов ради этого города пойти на серьезные перемены в жизни.

В Instagram-аккаунте, который, предположительно, принадлежит Панину, появилось видео, в котором актер бегает у берега моря. Подпись гласит: "Что бы пройдись сейчас по моей Одессе, я готов переплыть любое море и даже принять Украинское гражданство! Как же я по ней соскучился!".

Напомним, в связи с введением военного положения в конце ноября Украина ограничила въезд на территорию страны гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Впрочем, и до этого пусть Панину на Украину был, как говорится, заказан: слишком часто Алексей наведывается в Крым.

В комментариях к посту пользователи пишут, что у звезды слишком часто меняются настроения: "Не пойму, Лёша, ты переобуваешься на ходу, то русский флаг и "Крым наш", то любимая Одесса и украинское гражданство. Определись пожалуйста в своих желаниях". 

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Алексей Панин готов принять украинское гражданство и переплыть море

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Теги: алексей панин, одесса, гражданство, украина



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