Подозреваемый в мошенничестве глава кожвендиспансера Югры останется под стражей

Суд оставил без изменения решение арестовать подозреваемого в мошенничестве главы Ханты-Мансийского клинического кожно-венерологический диспансера Евгения Понича и его заместителя Романа Кулишова, передает корреспондент Накануне.RU.

Пресс-секретарь Ханты-Мансийского окружного суда Анастасия Забора сообщила Накануне.RU, что решение нижестоящего суда об аресте осталось в силе. Срок не уточняется, но речь идет, предположительно, о двух месяцах.

Напомним, следователи полагают, что в 2017-18 гг. одной из сотрудниц диспансера платили премии, которые она отдавала подозреваемым по их указу. При этом она несколько месяцев вообще не работала, однако получала и зарплату, и премии. Сумма ущерба уточняется.