Подозреваемый в мошенничестве глава кожвендиспансера Югры останется под стражей

26 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ЧП на руднике в Соликамске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра

Подозреваемый в мошенничестве глава кожвендиспансера Югры останется под стражей

Суд оставил без изменения решение арестовать подозреваемого в мошенничестве главы Ханты-Мансийского клинического кожно-венерологический диспансера Евгения Понича и его заместителя Романа Кулишова, передает корреспондент Накануне.RU.

Пресс-секретарь Ханты-Мансийского окружного суда Анастасия Забора сообщила Накануне.RU, что решение нижестоящего суда об аресте осталось в силе. Срок не уточняется, но речь идет, предположительно, о двух месяцах.

Напомним, следователи полагают, что в 2017-18 гг. одной из сотрудниц диспансера платили премии, которые она отдавала подозреваемым по их указу. При этом она несколько месяцев вообще не работала, однако получала и зарплату, и премии. Сумма ущерба уточняется.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Подозреваемый в мошенничестве глава кожвендиспансера Югры останется под стражей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Евгений Понич, Роман Кулишов, Ханты-Мансийский клинический кожно-венерологический диспансер



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.12.2018 12:31 Мск Руководство окружного кожвендиспансера Югры попало под "уголовку"

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Какое событие Вы считаете самым важным в 2018 году?

Результаты 3199

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети