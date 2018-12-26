МЧС Тюменской области спасли от холода больше 20 автомобилистов

Из-за сильных морозов спасатели Тюменской области организовали круглосуточное дежурство мобильных пунктов обогрева. За минувшие сутки была оказана помощь девяти автомобилям, обогрето 23 человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Также в МЧС призвали водителей не забывать об осторожности. Перед отправлением в путь, спасатели рекомендуют проверить исправность своей техники, взять с собой тёплые вещи и сотовый телефон с полной заряженной батареей, а также заправиться зимним топливом.

Напомним, в регионе уже четвертые сутки температура окружающей среды держится ниже 30 градусов. Отменены занятия для школьников с первого по девятый класс.