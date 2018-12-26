В Екатеринбурге из горящей многоэтажки эвакуировали 19 человек

В Екатеринбурге из горящей многоэтажки эвакуировали 19 человек, из них пять детей. Одного человека пришлось выводить в маске "Самоспасатель". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, пожар произошёл на ул Индустрии.

"Сигнал поступил в 11.51 по местному времени. На площади 20 кв.м повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на седьмом этаже муниципального 9-ти этажного жилого дома", - добавили в ведомстве.

Пожар в течение 20 минут тушили три машины и девять человек личного состава.