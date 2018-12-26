26 Декабря 2018
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В Тюменской области главу психоневрологического интерната судят за смерть пациента

Директора "Лесновского психоневрологического интерната" судят за смерть одного из постояльцев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного управления СКР.
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Постояльцам интерната требуется постоянный уход. По версии следствия, глава подвергла людей опасности. Она не заключила договор с какой-либо компанией на очистку территории от снега и льда. В итоге мести дороги пришлось как работникам самого интерната, так и тем, кто там жил.

В ноябре 2017 г. люди, возвращаясь из столовой в жилой корпус, постояльцы постоянного падали. 10 ноября один из пациентов серьезно пострадал, а другой 13 ноября умер от полученной в результате падения травмы головы. Кроме того, уже в марте нынешнего года при аналогичном стечении обстоятельств другой мужчина также получил тяжелые травмы. Дело вскоре поступит в суд.

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В Тюменской области главу психоневрологического интерната судят за смерть пациента

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Теги: Лесновский психоневрологический интернат, гололед, падение, тяжелые травмы, смерть



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