В Тюменской области главу психоневрологического интерната судят за смерть пациента

Директора "Лесновского психоневрологического интерната" судят за смерть одного из постояльцев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного управления СКР.

Постояльцам интерната требуется постоянный уход. По версии следствия, глава подвергла людей опасности. Она не заключила договор с какой-либо компанией на очистку территории от снега и льда. В итоге мести дороги пришлось как работникам самого интерната, так и тем, кто там жил.

В ноябре 2017 г. люди, возвращаясь из столовой в жилой корпус, постояльцы постоянного падали. 10 ноября один из пациентов серьезно пострадал, а другой 13 ноября умер от полученной в результате падения травмы головы. Кроме того, уже в марте нынешнего года при аналогичном стечении обстоятельств другой мужчина также получил тяжелые травмы. Дело вскоре поступит в суд.