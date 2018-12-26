26 Декабря 2018
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Общество

Гимнастка Яна Кудрявцева впервые стала мамой

Известная российская гимнастка Яна Кудрявцева (21), завоевавшая на Олимпиаде в Рио серебряную медаль в художественной гимнастике, впервые стала мамой.

На своей странице в Instagram завершившая карьеру спортсменка опубликовала фото супруга с новорожденной дочкой на руках и гордо написала "Папка!".

Пол будущего ребенка Кудрявцева объявила за несколько месяцев до родов.

В июле этого Яна вышла замуж за хоккеиста Дмитрия Кугрышева. В августе пара перебралась из Москвы в Уфу – супруг гимнастки подписал контракт с клубом "Салават Юлаев". Ну а еще через несколько недель выяснилось, что молодожены скоро станут родителями.

Почти всю беременность Кудрявцева давала мастер-классы по художественной гимнастике в разных городах России.

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Гимнастка Яна Кудрявцева впервые стала мамой

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Теги: яна кудрявцева, беременность и роды, дмитрий кугрышев, первенец



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