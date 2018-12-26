26 Декабря 2018
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Экономика Челябинская область

АКРА подтвердило кредитный рейтинг Челябинской области

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Челябинской области на уровне AA-(RU), прогноз "Позитивный". Губернатор Борис Дубровский считает, что эта оценка подтверждает верность курса проводимой финансовой политики в регионе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы области.

На кредитный рейтинг области повлияли минимальный уровень долговой нагрузки и очень высокий уровень ликвидности бюджета.

Как отметил министр финансов области Андрей Пшеницын, аналитики позитивно оценивают проводимую губернатором финансовую политику, в ходе которой область не копит долги, а сосредоточивает усилия на том, чтобы развивать собственную доходную базу и зарабатывать самостоятельно.

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АКРА подтвердило кредитный рейтинг Челябинской области

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Теги: кредитный рейтинг, АКРА,



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