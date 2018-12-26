В Березниках теплосети не выдержали предновогоднюю проверку

"Березниковская сетевая компания" ("БСК") проведут экспертизу для того, чтобы выяснить причину проблем с отоплением в Березниках и принять необходимые меры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Т Плюс".

25 декабря специалисты "БСК" провели подготовку теплосетей города к повышенным нагрузкам в праздники. Была проведена регулировка режимов, из-за которой изменилось давление внутри квартальных трубопроводов. Как пояснили в теплоснабжающей компании, это вызвало нарушение гидравлического режима и снизило параметры отопления в домах с ветхими внутренними коммуникациями.

Всего перебои с отоплением ощутили на себе жители порядка 60 домов во всех районах города.

Энергокомпания стабилизировала ситуацию, сейчас теплосети работают в штатном режиме.