В Казани возбудили дело после перестрелки в центре города

В Казани возбуждено уголовное дело после перестрелки в центре города, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Республике Татарстан.

Инцидент произошел накануне вечером у дома по улице Островского в Казани. Неизвестный выстрелил из пистолета ТТ в двух мужчин, после чего скрылся.

Оба пострадавших госпитализированы с ранениями в голову и живот. Дело расследуется по статье "покушение на убийство двух и более лиц".

Правоохранители ведут поиски стрелявшего.