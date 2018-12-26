Мэрия Екатеринбурга опубликовала схему парковок возле ледового городка

В администрации Екатеринбурга составили схему платных и бесплатных парковок для горожан возле ледового городка, который расположился на площади 1905 года. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, добраться до главной площади можно будет любым видом транспорта, в том числе и на личном автомобиле.

Управление культуры администрации города предлагает горожанам оставить свой автомобиль на платных парковках, например, в подземном паркинге ТЦ "Пассаж", на улице Попова и по четной стороне улицы 8 марта, а также на отрезке между проспектом Ленина и улицей Малышева.

Бесплатно припарковаться можно по нечетной стороне улицы 8 марта, вдоль улиц Антона Валека, Вайнера, Февральской революции, Урицкого, Володарского и переулка Химиков.

Отметим, что ледовый городок на главной площади города откроется в пятницу, 28 декабря. В этом году городок посвящен сказам уральского писателя Павла Бажова.