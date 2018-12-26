26 Декабря 2018
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Общество Свердловская область

Мэрия Екатеринбурга закупит праздничную подсветку для проспекта Ленина

Мэрия Екатеринбурга объявила конкурс на поставку и размещение праздничной подсветки на опорах контактной сети и наружного освещения по проспекту Ленина. Речь идёт об участке на улице от улицы 8 Марта до Пушкина. Отметим, что до Нового года осталось пять дней, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Как сообщается на едином сайте госзакупок, всего таких изделий будет 12 штук. Общая стоимость - 804 тыс.руб.

схема новогодней подсветки(2018)|Фото: Единый сайт госзакупок

Так выглядит схема размещения праздничной подсветки по проспекту Ленина города Екатеринбург, на участке от улицы 8 Марта до улицы Пушкина. Также эти изменения были внесены в постановление "О возведении ледового городка на площади 1905 года и организации новогодних массовых мероприятий"

карта, освещение(2018)|Фото: Единый сайт госзакупок

Ранее новый глава города Александр Высокинский поручил украсить город к Новому году, чтобы создать праздничное настроение у горожан.

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Мэрия Екатеринбурга закупит праздничную подсветку для проспекта Ленина

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Теги: екатеринбург, администрация города, украшение, праздничная подсветка



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Ранее 04.12.2018 14:40 Мск Высокинский попросил украсить все здания Екатеринбурга, чтобы создать праздничное настроение у горожан

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