26 Декабря 2018
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В Ульяновске расстреляли семью: выжил только 17-летний юноша

В Ульяновске в квартире жилого дома обнаружили тела четырех человек с огнестрельными ранениями. 17-летний юноша был госпитализирован с места происшествия, у него ранение плеча, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону.

Тела 48-летней местной жительницы, ее дочерей 15 и 11 лет и 40-летнего мужчины были найдены 25 декабря в Заволжском районе. Возбуждено уголовное дело.

При этом в СКР отметили, что преступление было в течение нескольких часов раскрыто. Подробностей не приводится.

В мае в Красноярском крае был задержан 54-летний мужчина, подозреваемый в убийстве троих человек. Трагедия произошла в деревне Новогеоргиевка в Манском районе. Спастись удалось 9-летней девочке.

После убийства подозреваемый нанес себе одно ножевое ранение, но выжил.

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В Ульяновске расстреляли семью: выжил только 17-летний юноша

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Теги: ульяновск, убийство, семья



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