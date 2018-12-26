26 Декабря 2018
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В Прикамье появится новая фабрика по производству мороженого

В Перми на производственной площадке пермского хладокомбината "Созвездие" будет создана современная фабрика по производству мороженого, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Первый в пищевой промышленности специальный инвестиционный контракт (СПИК) был заключен между правительством края и "Милком" агрохолдинга "Космос Групп". Подписи под документом поставили глава региона Максим Решетников и управляющий акционер Андрей Шутов.

Стоимость создания фабрики оценивается в 1,8 млрд руб. Из них 876 млн руб. - средства "Милком", более 1 млрд руб. - заемные средства. Общий объем инвестиций холдинга в агропромышленный комплекс с 2005 г. составляет 23 млрд руб. Выручка от реализации продукции за период действия контракта составит почти 11 млрд руб.

Общество "Милком" для реализации проекта приобретет производственные объекты незавершенного строительства, объекты инфраструктуры и оборудование, осуществит строительно-монтажные работы, монтаж нового и модернизацию имеющегося технологического оборудования. Также компания планирует построить новый объект – пункт приемки и хранения молока.

Губернатор отметил что компания не только реанимирует производственную площадку пермского хладокомбината, но и создает одно из крупнейших в России производств мороженого. В результате в регионе будут созданы новые рабочие места, появятся дополнительные налоговые поступления в краевой бюджет.

"Действия со стороны бизнеса и органов власти должны быть взаимными. Край, со своей стороны, готов создавать комфортные условия для реализации инвестпроектов. Специальный инвестиционный контракт – инструмент адресной поддержки. И мы видим, что он востребован бизнесом", - отметил Максим Решетников.

До 2025 г. компания "Милком" планирует создать более 370 новых рабочих мест. Совокупная мощность предприятия составит 69 тыс. тонн мороженого в год.

"Предполагаемые объемы производства позволят "Созвездию" стать единственным крупным производителем мороженого в Пермском крае, продукция которого будет отвечать международным стандартам качества ISO и безопасности производства продукции ХАССП (НАСРР)", — сообщил Андрей Шутов.

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В Прикамье появится новая фабрика по производству мороженого

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Теги: фабрика мороженого, производство мороженого, Милком, Созвездие



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