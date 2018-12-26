Куйвашев потребовал, чтобы новогодние праздники прошли безопасно и комфортно для свердловчан

Сегодня, 26 декабря, на заключительном в этом году заседании правительства Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев поручил членам кабинета министров обеспечить безопасность и комфорт жителей в новогодние каникулы. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики главы региона.

Особое внимание Куйвашев поручил уделить массовым мероприятиям, новогодним детским праздникам, перевозкам детей и взрослых, а также организации питания на Среднем Урале в праздничные дни. Все эти вопросы члены правительства будут курировать в рабочем режиме.

По словам губернатора, приближаются новогодние и рождественские праздники, и задача - сделать все необходимое, чтобы они прошли комфортно и безопасно для людей.

"Прошу держать под постоянным контролем ситуацию в жилищно-коммунальном комплексе и следить за качеством очистки автодорог", - отметил Евгений Куйвашев.

Напомним, с сегодняшнего дня в Екатеринбурге начинают действовать повышенные меры безопасности - введение особого противопожарного режима на период новогодних и рождественских праздников.

Он продлится до 14 января 2019 года. Особое внимание будет уделяться борьбе с незаконными торговцами пиротехникой.