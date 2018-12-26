В Новый год в Челябинске отменят более 160 междугородних рейсов

В Челябинске с 31 декабря по 1 января будет отменено более 160 междугородних рейсов с автовокзалов Челябинска. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе миндортранса, такое решение принято по причине малого спроса.

Это рейсы в Екатеринбург, Пермь, Курган, Магнитогорск, Златоуст, Уфу, Касли, Кыштым, Кусу и другие города.

Также в период новогодних праздников вводятся порядка 70 дополнительных рейсов в связи с повышенной востребованностью населения. Это рейсы в Миасс, Костанай и др.