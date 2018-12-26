26 Декабря 2018
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Происшествия Свердловская область

"Открытый горячий источник". В Екатеринбурге "утонула" ещё одна улица из-за прорыва канализации

В Екатеринбурге за последние два дня произошло уже несколько коммунальных аварий. В этот раз пострадали жители Академического района. Ближе к ночи затопило улицу Академика Сахарова. Как сообщают уральцы, управляющая компания "Академический" сразу же после аварии оповестила об отключении холодного и горячего водоснабжения.

В пресс-службе МУП "Водоканал" Накануне.RU добавили, что эти сети находятся не на их балансе, а под контролем УК.

"Тем не менее, бригада службы водоотведения работает вместе с бригадами собственника", - добавили в пресс-службе.

На видео можно заметить, что улица была очень сильно затоплена.

"Все смотрели ЧМ по футболу, а чтобы коммунальными работами заниматься, зачем, и так сойдет", "Маску и ласты в помощь, открытый горячий источник", "Да каток к новому году заливают", "При строительстве района, видимо, сэкономили на трубах", "После улицы Войкова эстафету приняла улица Академика Сахарова", - пишут пользователи группы "Инцидент Екатеринбург".

Напомним, что буквально вчера из-за прорыва трубы холодного водоснабжения на Эльмаше затопило дорогу. Из-за этого все машины, которые были припаркованы у обочины, покрылись льдом.

Екатеринбург, коммунальная авария, Эльмаш(2018)|Фото: vk.com, Алексей Тимохин

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"Открытый горячий источник". В Екатеринбурге "утонула" ещё одна улица из-за прорыва канализации

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Теги: Екатеринбург, коммунальные аварии, прорыв трубопровода, водоканал



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