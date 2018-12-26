Минздрав планирует запретить продажу табака к 2050 году

Минздрав предлагает вывести табачные изделия из легального оборота после 2050 года. Об этом говорится в новом проекте Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака.

Ведомство считает, что через 30 лет потребление табака будет снижено до пяти процентов. В 2016 году число курильщиков в России составляло 30 процентов от всего населения, пишет РБК.

Табачные компании, по данным Минздрава, приносят бюджету меньше, чем могли бы сохранить в нем потенциально здоровые люди. Упущенная выгода в производстве в ВВП - около 2%, подсчитали аналитики ведомства.

Напомним, с 1 июля ставки акцизов на сигареты поднялись на 10%. С 1 января 2019 года запланировано повышение акцизов на сигареты до 1,890 тыс. рублей за 1 тыс. штук (+ 14,5% расчетной стоимости), с 2020 года - до 1,966 тыс. рублей.

Ранее Минздрав предложил каждые 12 месяцев до 2020 года увеличивать акцизы на табачную продукцию и крепкий алкоголь на 10% и 20%. Данные предложения по поправкам в Налоговый кодекс РФ были направлены в Министерство финансов, однако там инициативу не поддержали.