26 Декабря 2018
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Екатерина Андреева: Уровень агрессии с телеэкранов опасен для здоровья

Екатерина Андреева, уже на протяжении 20 лет ведущая программу "Время" на Первом, в интервью ВВС рассказала о том, что не смотрит телевизор.
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"Уровень агрессии, который сейчас льется с экранов, опасен для здоровья. Я себя очень люблю, для того чтобы не давать разрушать свои нейроны, связи в мозге тем, кто агрессивен очень с экрана", - подчеркнула она.

Вместе с тем программа "Время", по мнению ведущей, уровень агрессии не повышает, так как там просто даются новости без оценок.

Екатерина Андреева также рассказала, что не посещала встречи в Администрации президента и не видела методичек по освещению различных событий.

Журналист отметила, что до работы на Первом канале училась на историческом факультете. Ведущая увлекается коллекционированием исторических артефактов, в ее коллекции есть портрет Сталина и некоторые личные вещи генералиссимуса, в том числе вилка и семитомник речей, но это не говорит о наличии симпатий к Иосифу Сталину: "Сказать, что я сталинистка – да упаси боже".

А говоря о текущей ситуации на Украине, она посетовала на невозможность поехать в Киево-Печерскую лавру, постоять около могилы Столыпина, одного из своих любимых государственных деятелей.

Также выяснилось, что ведущая Первого канала является сторонницей повышения пенсионного возраста.

"Нечего женщинам в 55 лет становиться бабушками-пенсионерками, это бред!" - заявляет она, аргументируя свою точку зрения тем, что сейчас увеличивается продолжительность жизни и побеждает здоровый образ жизни, больше людей стало заниматься спортом, большинство стало понимать, что не надо курить.

Самой ведущей, по ее словам, 52 года.

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Екатерина Андреева: Уровень агрессии с телеэкранов опасен для здоровья

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Теги: Андреева, Сталин, Столыпин, Пенсионная реформа



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