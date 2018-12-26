УФАС признало сговор перевозчиков Копейска из-за повышения стоимости проезда в маршрутках до 26 рублей

УФАС признало сговор 13 перевозчиков Копейска из-за повышения стоимости проезда в маршрутках с 23 до 26 рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Напомним, синхронное повышение стоимости проезда произошло 1 декабря 2017 года. Сами перевозчики объяснили повышение цен на проезд в маршрутных такси большой протяженностью маршрутов и реализацией мер по спасению городского транспортного МУПа.

УФАС изучило экономическую обоснованность цены и установило, что она не соответствует экономическим затратам перевозчиков.

Перевозчикам выдано предписание о прекращении участия в антиконкурентном соглашении и установлении экономически обоснованной цены.