26 Декабря 2018
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Общество Челябинская область

УФАС признало сговор перевозчиков Копейска из-за повышения стоимости проезда в маршрутках до 26 рублей

УФАС признало сговор 13 перевозчиков Копейска из-за повышения стоимости проезда в маршрутках с 23 до 26 рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Напомним, синхронное повышение стоимости проезда произошло 1 декабря 2017 года. Сами перевозчики объяснили повышение цен на проезд в маршрутных такси большой протяженностью маршрутов и реализацией мер по спасению городского транспортного МУПа.

УФАС изучило экономическую обоснованность цены и установило, что она не соответствует экономическим затратам перевозчиков.

Перевозчикам выдано предписание о прекращении участия в антиконкурентном соглашении и установлении экономически обоснованной цены.

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УФАС признало сговор перевозчиков Копейска из-за повышения стоимости проезда в маршрутках до 26 рублей

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Теги: УФАС, сговор, маршрутка,



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