26 Декабря 2018
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Общество Свердловская область

У прокуратуры появились вопросы к застройщику ЖК "Клевер Парк" в Екатеринбурге

Прокуратура обнаружила нарушения природоохранного законодательства при строительстве жилого комплекса "Клевер Парк" в Екатеринбурге.
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Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, проверка показала, что силами подрядной организации ООО "АВ-Неруд" проводится откачка излишков воды из котлована на строительной площадке жилого комплекса, при этом, в нарушение требований Водного кодекса РФ, излишки воды сбрасывались организацией прямо в реку Исеть. Кроме этого, через реку был установлен временный технологический мост, при строительстве которого произведена отсыпка береговой линии, в результате чего фактически заужено русло Исети.

В адрес застройщика ООО "ЖК Клевер Парк", а также подрядчика ООО "АВ-Неруд" прокуратура внесла представления с требованием устранения нарушений закона. В результате был заключен договор на прием сточных вод в центральную систему ливневой канализации, а также организована проектировка и поставка моста из металлоконструкций большей длины, что позволит привести береговую линию реки в первоначальное состояние.

Инженеру производственно-технического отдела ООО "ЖК Клевер Парк" объявлено замечание, а производителю работ, начальнику участка и мастеру ООО "АВ-Неруд" - выговоры. Также директор последнего оштрафован на 10 тыс. руб.

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У прокуратуры появились вопросы к застройщику ЖК "Клевер Парк" в Екатеринбурге

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Теги: Клевер Парк, строительство, Екатеринбург



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