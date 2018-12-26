26 Декабря 2018
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Общество Свердловская область Уральский ФО

Жители Свердловской области могут подарить на Новый год настоящий лес

Жителям Свердловской области предлагают сделать экологичный подарок на Новый год - настоящий лес.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе движения "Эко", в рамках проекта "Посади лес" можно выбрать количество деревьев, внести взнос на их посадку и оформить специальный подарочный сертификат. Деревья высадят весной активисты движения на пострадавших от пожаров лесных территориях.

После этого сервис вышлет обладателю сертификата фото и GPS-координаты саженцев. В подарочный сертификат вместо открытки можно вписать текст поздравления с пожеланиями и посвятить деревья своим родным, друзьям или коллегам.

Благодаря акции будут частично компенсированы лесные потери от вырубки елей и сосен к Новому году. Участниками акции уже стали более 200 человек, благодаря которым будет высажено 2 тыс. 146 деревьев.

За три года реализации проекта "Посади лес" было высажено более 380 тыс. деревьев в 16 регионах России.

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Жители Свердловской области могут подарить на Новый год настоящий лес

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Теги: лес, природа, Новый год



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