26 Декабря 2018
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

В ХМАО мать ребенка отправили в колонию за невыплату алиментов

В ХМАО вынесен приговор в отношении "нерадивой матери", которая не платила алименты на своего ребенка.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре региона, виновной признана жительница Урая. Обвиняемая, которая была привлечена к административной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, продолжила уклоняться от исполнения обязанностей родителя. Она задолжала по алиментам более 40 тыс. руб.

Суд приговорил ее к трем месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

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В ХМАО мать ребенка отправили в колонию за невыплату алиментов

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Теги: алименты, дети



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