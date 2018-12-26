В ХМАО мать ребенка отправили в колонию за невыплату алиментов

В ХМАО вынесен приговор в отношении "нерадивой матери", которая не платила алименты на своего ребенка.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре региона, виновной признана жительница Урая. Обвиняемая, которая была привлечена к административной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, продолжила уклоняться от исполнения обязанностей родителя. Она задолжала по алиментам более 40 тыс. руб.

Суд приговорил ее к трем месяцам лишения свободы в колонии-поселении.