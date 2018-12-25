Вице-мэр Екатеринбурга Анатолий Гагарин об отношениях с думой: "Стороны слышат друг друга"

Дума Екатеринбурга седьмого созыва, избранная 9 сентября 2018 года, уходит на новогодние каникулы – 25 декабря состоялось последнее в этом году заседание. В ходе серьёзных дискуссий депутаты приняли бюджет муниципалитета на 2019 год, наметили "контуры" структуры городской администрации, отменили нашумевшее решение о повышении зарплаты чиновникам и так далее.

Специально для Накануне.RU итоги совместной работы представительной власти столицы Среднего Урала прокомментировал заместитель главы Екатеринбурга по внутренней политике Анатолий Гагарин.

"Сложилась уникальная ситуация, когда дума и администрация Екатеринбурга работают в очень тесном контакте, причем, мы видим, что обе стороны слышат друг друга, готовы к диалогу, сотрудничеству", - сказал вице-мэр.

Депутаты порой брали паузы для раздумий, запрашивали необходимые документы у исполнительных органов муниципалитета, чтобы вникнуть в темы и выработать свою позицию по ряду вопросов, - всё это, по его словам, рабочие ситуации, которые не являются конфликтными.

"В этом смысле администрация города и дальше постарается быть понятной для коллег из гордумы, при необходимости мы всегда готовы пояснять и объяснять любые вопросы, интересующие общественность в лице депутатов. То, что они так пытливо относятся ко всем направлениям работы – очень хорошо, ведь это проявление неравнодушия, старание дойти до сути проблем", - отметил Анатолий Гагарин.

Например, отмена повышения заработной платы муниципальным чиновникам Екатеринбурга, на его взгляд, является проявлением своеобразной готовности пойти на политические компромиссы, которые в дальнейшем принесут желаемый результат. Главное здесь – добиться высокой эффективности деятельности всех органов городской власти.

"Хочу напомнить, что в новый год город входит с пятью новыми школами; главой Екатеринбурга принято решение о выделении всем районным администрациям по 100 миллионов рублей на решение текущих задач и по 10 миллионов – на оперативные расходы, причем, эти суммы в дальнейшем могут повышаться в соответствии с доходами муниципальной казны. Плюс ко всему бюджет-2019 – очень социально ориентирован, порядка 70% расходы планируется направить на социальные вопросы", - сказал он.

По его словам, администрация города высоко оценивает настрой новой думы на сотрудничество. "При всей своей внешней эмоциональности, представительный орган нынешнем его составе принимает в итоге взвешенные решения. Для города и горожан это очень позитивно - вот что самое главное", - подчеркнул вице-мэр.