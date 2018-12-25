Челябинская область станет пилотным регионом. Минприроды подготовило законопроект о квотировании выбросов

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский на заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с личной просьбой – ускорить принятие законопроекта о квотировании выбросов предприятий, передает корреспондент Накануне.RU.

"И второй момент, личная просьба. Мы уже давно ждём. Нам очень важно иметь закон о квотировании, который, собственно, должен появиться у нас по решению Президента ещё по итогам Госсовета 2016 года. Эта же задача стоит и в 204-м указе. Очень важно, чтобы данный закон позволил нам системно управлять решением этой задачи на уровне территорий. Мы определены этим законом как пилотный регион. Я очень попросил бы в ближайшее время внести его в Госдуму, для того чтобы мы имели этот инструмент для управления этими процессами", - отметил он.

Медведев поинтересовался у главы Минприроды РФ Дмитрия Кобылкина, что с этим законом происходит сейчас.

Министр заверил, что законопроект подготовлен и вносится в Госдуму.

"Я думаю, уже в I квартале мы какой-то результат получим. Мы уже его сузили до Челябинской области. Я думаю, что как пилотный проект можно это провести без проблем и посмотреть", - добавил он.

"Хорошо. Тогда ждём этот законопроект. Докладывайте", - поручил премьер-министр.

Борис Дубровский считает, что законопроект о квотировании выбросов – это шаг к кардинальному улучшению атмосферного воздуха в Челябинске.

"Мы ждем принятия этого закона и считаем честным и справедливым, что пилотным регионом при его реализации станет Челябинская область. Закон позволит устанавливать промышленным предприятиям квоты на выбросы не индивидуально каждому, а с учетом всей промышленной зоны, транспортной составляющей и близости к жилым массивам. Наша цель – не более одного предельно-допустимого уровня концентрации загрязняющих веществ на границе жилых зон Челябинска. И она достижима", - подчеркнул он.