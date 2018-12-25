Наталья Комарова обсудит перспективы сургутского перинатального центра с Вероникой Скворцовой

Губернатор Югры Наталья Комарова в Москве встретится с министром здравоохранения РФ Вероникой Сворцовой. На повестке - создание в Сургуте филиала Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова. Базой станет сургутский центр охраны материнства и детства, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа.

Также стороны обсудят перспективы сотрудничества в области сохранения и улучшения здоровья женщины и ребенка в условиях российского Севера.

Сургутский клинический центр охраны материнства и детства не имеет аналогов станет одним из крупнейших учреждений родовспоможения в России. На базе центра планируется создание проблемной научно-производственной лаборатории "Здоровье женщины и ребёнка в условиях Крайнего Севера и Арктики", при этом в мощность и технологическую составляющую научно-производственной базы заложен потенциал для реализации сложных исследовательских проектов мирового уровня.

В ходе рабочей поездки в Москву 27 декабря Наталья Комарова примет участие в заседании Госсовета, которое будет посвящено развитию добровольчества и социально ориентированных НКО.