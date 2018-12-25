25 Декабря 2018
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

Наталья Комарова обсудит перспективы сургутского перинатального центра с Вероникой Скворцовой

Губернатор Югры Наталья Комарова в Москве встретится с министром здравоохранения РФ Вероникой Сворцовой. На повестке - создание в Сургуте филиала Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова. Базой станет сургутский центр охраны материнства и детства, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа.
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Также стороны обсудят перспективы сотрудничества в области сохранения и улучшения здоровья женщины и ребенка в условиях российского Севера.

Сургутский клинический центр охраны материнства и детства не имеет аналогов станет одним из крупнейших учреждений родовспоможения в России. На базе центра планируется создание проблемной научно-производственной лаборатории "Здоровье женщины и ребёнка в условиях Крайнего Севера и Арктики", при этом в мощность и технологическую составляющую научно-производственной базы заложен потенциал для реализации сложных исследовательских проектов мирового уровня.

Сургут, Окружной центр охраны материнства и детства(2018)|Фото: Накануне.RU

В ходе рабочей поездки в Москву 27 декабря Наталья Комарова примет участие в заседании Госсовета, которое будет посвящено развитию добровольчества и социально ориентированных НКО.

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Наталья Комарова обсудит перспективы сургутского перинатального центра с Вероникой Скворцовой

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Теги: Наталья Комарова, Вероника Скворцова, Сургутский центр охраны материнства и детства



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