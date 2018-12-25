"Это не критично". Глава "Атомстройкомплекса" прокомментировал ситуацию с угрозой остановки строительства на Среднем Урале

Сегодня на итоговой пресс-конференции генеральный директор НП "Управление строительства "Атомстройкомплекс" Валерий Ананьев рассказал, какие факторы могут повлиять на остановку строительства в области, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, что в конце октября ЦБ обновил список компаний для страхования ответственности застройщиков, в него вошли не все организации, которые ранее занимались оформлением полисов.

В связи с этим свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП), членом которого является и сам Валерий Ананьев, заявил, что строительные компании вынужденно останавливают продажи своих объектов, так как при отсутствии действующих страховых полисов невозможна и реализация объектов, а далее – и финансирование строительства. Министра строительства Владимира Якушева тогда призвали вмешаться.

Комментируя ситуацию, глава АСК заявил, что от наличия или отсутствия страховых компаний застройщики "не умирают", однако есть ряд других факторов, которые сказываются на строительстве и продаже объектов.

"Пока ещё можно воспользоваться фондом страхования, который создан совсем недавно. Пока ещё по ставке 1,2% от каждой сделки. Мы все равно понимаем, что рано или поздно долевки не будет. Сегодня одна-две, завтра будет три, а потом - шесть. Есть страховые компании, нет страховых компаний, слава богу застройщики от этого не умирают. Они умирают, когда люди перестают покупать. Есть много факторов, которые грозят остановкой строительства, это изменения в законодательстве, отсутствие у людей денег. Это к сожалению, очень опасно. Конечно это не приятно, сначала объявили, что страховые компании это хорошо, а потом их всё закрыли. Но это не критично" , - прокомментировал Валерий Ананьев.

По его данным, компания АСК по итогам 2018 года ввела в эксплуатацию около 200 тыс. кв метров. Также последние пять месяцев застройщики бьют рекорды по продажам, доля рынка в этом году достигла 16,5%.

У компании в планах на 2019 год увеличить объем ввода объектов до 222 тыс. 800 кв метров жилой недвижимости, коммерческой - 18 тыс. 890 кв метров, паркинг - 51 тыс. 278 кв метров.