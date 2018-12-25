Оскандалившийся куратор спорта Сургута подал в отставку

Глава управления физической культуры и спорта администрации Сургута Шамиль Лукманов подал в отставку.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, заявление об увольнении по собственному желанию чиновник написал 21 декабря. Сегодня у Лукманова последний рабочий день.

Напомним, на Лукманова пожаловалась спортивная общественность, в жалобе они указывали, в том числе, на увольнения тренеров. Проверку провел окружной департамент физической культуры, по ее итогам Шамиль Лукманов получил выговор.

Во время визита в Сургут губернатор Югры Наталья Комарова встретилась со спортсменами, она дала поручение трудоустроить всех уволенных тренеров. Новое место работы с учетом квалификации может быть найдено и для Лукманова.