Оскандалившийся куратор спорта Сургута подал в отставку

25 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ЧП на руднике в Соликамске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Ханты-Мансийский АО - Югра

Оскандалившийся куратор спорта Сургута подал в отставку

Глава управления физической культуры и спорта администрации Сургута Шамиль Лукманов подал в отставку.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, заявление об увольнении по собственному желанию чиновник написал 21 декабря. Сегодня у Лукманова последний рабочий день.

Напомним, на Лукманова пожаловалась спортивная общественность, в жалобе они указывали, в том числе, на увольнения тренеров. Проверку провел окружной департамент физической культуры, по ее итогам Шамиль Лукманов получил выговор.

Во время визита в Сургут губернатор Югры Наталья Комарова встретилась со спортсменами, она дала поручение трудоустроить всех уволенных тренеров. Новое место работы с учетом квалификации может быть найдено и для Лукманова.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Оскандалившийся куратор спорта Сургута подал в отставку

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Шамиль Лукманов, отставка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.12.2018 11:49 Мск Наталья Комарова поручила трудоустроить уволенных тренеров Сургута
Ранее 14.12.2018 12:50 Мск Замглавы Сургута получил выговор из-за скандала с главой управления спорта
Ранее 16.11.2018 07:57 Мск Куратор спорта Сургута отстранен от должности
Ранее 15.11.2018 13:30 Мск Наталья Комарова согласилась с необходимостью перенастройки системы массового спорта
Ранее 14.11.2018 12:29 Мск Глава депспрта Югры допустил увольнение спортивного чиновника Сургута
Ранее 07.11.2018 15:30 Мск Сургутские спортсмены восстали против чиновника, лишившего отрасль кадров и денег

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Какое событие Вы считаете самым важным в 2018 году?

Результаты 3019

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети