В Кургане поймали мигрантов, которые попытались добраться до столицы на такси

Нелегальные мигранты 16 декабря пересекли госграницу в Половинском районе Зауралья.

До этого дорогу через границу им показал специальный проводник - они пешком два часа шли до трассы, а оттуда добрались до Кургана, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

Несколько лет назад 31-летнему мужчине и 34-летней женщине суды Нижегородской и Московской областей запретили въезд в Россию до 2022 года.

На железнодорожном вокзале в Кургане мигранты позвонили в службу такси и заказали поездку до Москвы - вместо таксиста на вокзал приехали сотрудники ФСБ.

Сейчас возбуждено уголовное дело.