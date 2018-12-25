В Нижневартовском районе из-за запуска межконтинентальной ракеты введен режим повышенной готовности

Над Нижневартовским районом пролетит межконтинентальная баллистическая ракета. В связи с этим, в муниципалитете до 27 декабря действует режим повышенной готовности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Нижневартовского района.

Жителям и гостям района рекомендуют воздержаться от дальних поездок и прогулок, ограничить пребывание детей на улице, а также помнить о правилах пожарной безопасности. Главам городских и сельских поселений поручено провести мероприятия по снижению риска возникновения чрезвычайных происшествий на подведомственных территориях, а также взять под личный контроль обеспечение безопасности. В состояние повышенной готовности приведены организации районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Отметим, что испытания межконтинентальных ракет над Югрой проходят уже не в первый раз.