В Нижневартовском районе из-за запуска межконтинентальной ракеты введен режим повышенной готовности

25 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ЧП на руднике в Соликамске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Армия и ВПК Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

В Нижневартовском районе из-за запуска межконтинентальной ракеты введен режим повышенной готовности

Над Нижневартовским районом пролетит межконтинентальная баллистическая ракета. В связи с этим, в муниципалитете до 27 декабря действует режим повышенной готовности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Нижневартовского района.

Жителям и гостям района рекомендуют воздержаться от дальних поездок и прогулок, ограничить пребывание детей на улице, а также помнить о правилах пожарной безопасности. Главам городских и сельских поселений поручено провести мероприятия по снижению риска возникновения чрезвычайных происшествий на подведомственных территориях, а также взять под личный контроль обеспечение безопасности. В состояние повышенной готовности приведены организации районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Отметим, что испытания межконтинентальных ракет над Югрой проходят уже не в первый раз.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Нижневартовском районе из-за запуска межконтинентальной ракеты введен режим повышенной готовности

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: режим повышенной готовности, запуск ракеты, межконтинентальная баллистическая ракета, испытание



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Какое событие Вы считаете самым важным в 2018 году?

Результаты 3019

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети