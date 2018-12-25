Новым собственником "Здоровой фермы" стала структура банка "Траст"

У Группы компаний "Здоровая ферма" сменился собственник. Им стала государственная холдинговая компания "ТРАСТ Птицеводческий Холдинг" (дочерняя структура государственного банка "Траст"), сообщили Накануне.RU в пресс-службе агрохолдинга.

В планах нового собственника развивать экспортный потенциал.

"УК ТРАСТ Птицеводческие активы" будет развивать компанию в соответствии с лучшими практиками лидеров российского и международного рынков, разовьет экспортный потенциал продукции и расширит присутствие бренда в России", - сообщил заместитель президента – председателя правления Банка "Траст" Артем Кириллов.