В Тюменской области растет заболеваемость гриппом и ОРВИ: классы закрывают на карантин

В Тюмени пять классов общеобразовательных школ закрыты на карантин из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Сами учебные учреждения пока продолжают работу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

На неделе суммарно было зарегистрировано 15 322 случая заболеваний ОРВИ и гриппом. Из них 13 случаев гриппа. Среди заболевших 72,8% - дети. Пороговый уровень заболеваемости превышен на 7,7%. По результатам лабораторных исследований в биопробах больных выделяются вирусы гриппа А (H3N2), вирусы гриппа А (H1N1) и вирусы не гриппозной этиологии.

Наибольший рост заболеваемости зафиксирован в Тюмени, Тобольске, Нижнетавдинском, Тобольском, Омутинском, Ялуторовском районах.