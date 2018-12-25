В думе Екатеринбурга подвели итоги года: депутаты оценили свою работу на "отлично"

Сегодня после окончания очередного заседания депутаты представительной власти Екатеринбурга, приступившие к своим обязанностям более трех месяцев назад, подвели итоги своей деятельности в завершающемся году, передает корреспондент Накануне.RU.

Для этого с журналистами встретились председатель думы Игорь Володин, его заместитель Виктор Тестов, а также руководители профильных комиссий.

По словам Володина, за короткий период деятельности народные избранники успели поработать активнее, чем их предшественники из прошлого созыва, обогнав коллег не только по количеству проведенных заседаний, но и по темпераменту обсуждавшихся проблем.

"Считаю, что дума работоспособная, готова принимать решения в интересах жителей города", - заявил спикер, поставив депутатам оценку 5 по пятибалльной системе.

Его заместитель Виктор Тестов поддержал руководителя, добавив, что народным избранникам в ходе непростого диалога с администрацией города удалось наладить продуктивное взаимодействие с мэрией и лично главой Екатеринбурга Александром Высокинским.

"Мы решали большие задачи, связанные с повышением качества жизни горожан, - считает вице-председатель думы. - Важен результат, и мы все в этом созыве именно на него и нацелены".