Депутаты Екатеринбурга хотят "внятного" заместителя главы города

Дума Екатеринбурга на своем последнем в этом году заседании согласилась с предложенной структурой городской администрации, разработанной мэрией, передает корреспондент Накануне.RU.

Депутаты одобрили соответствующий проект документа с условием, что в следующем году в штатном расписании появится должность еще одного заместителя главы города, возможно, руководителя аппарата администрации, который мог бы вести рабочий диалог с народными избранниками. По словам председателя комиссии по местному самоуправлению Алексея Вихарева, нужен чиновник, который бы "общался внятно" с парламентариями.

"У Высокинского есть шесть заместителей, но пока у администрации города нет представителя, который бы мог работать с думой", - заявил депутат, обративший внимание, что в настоящее время диалог с ними в основном ведет сам мэр областной столицы Александр Высокинский.

С этим мнением согласен и спикер гордумы Игорь Володин. По окончании заседания он пояснил журналистам, что одобренная структура горадминистрации "принята в общем", а дорабатывать ее будут в январе следующего года.

"Нам бы хотелось видеть руководителя (в штате мэрии), чтобы он в одном лице контролировал заместителей главы города и мог за них нести какую-то ответственность", - пояснил Володин.

Напомним, что ранее на заседании профильной комиссии депутаты согласились с предложенной структурой исполнительной власти города, которая, в частности, предусматривает создание четырех новых департаментов на базе аналогичных по функционалу комитетов: информатизации, кадров, внутренней политики и информационной политики. Кроме того, будет переименована должность заместителя главы города по организации значимых международных мероприятий в "заместителя по внутренней политике".