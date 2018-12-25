Депутаты Екатеринбурга хотят "внятного" заместителя главы города

25 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ЧП на руднике в Соликамске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Свердловская область

Депутаты Екатеринбурга хотят "внятного" заместителя главы города

Дума Екатеринбурга на своем последнем в этом году заседании согласилась с предложенной структурой городской администрации, разработанной мэрией, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Депутаты одобрили соответствующий проект документа с условием, что в следующем году в штатном расписании появится должность еще одного заместителя главы города, возможно, руководителя аппарата администрации, который мог бы вести рабочий диалог с народными избранниками. По словам председателя комиссии по местному самоуправлению Алексея Вихарева, нужен чиновник, который бы "общался внятно" с парламентариями.

"У Высокинского есть шесть заместителей, но пока у администрации города нет представителя, который бы мог работать с думой", - заявил депутат, обративший внимание, что в настоящее время диалог с ними в основном ведет сам мэр областной столицы Александр Высокинский.

С этим мнением согласен и спикер гордумы Игорь Володин. По окончании заседания он пояснил журналистам, что одобренная структура горадминистрации "принята в общем", а дорабатывать ее будут в январе следующего года.

Игорь Володин(2018)|Фото: Накануне.RU

"Нам бы хотелось видеть руководителя (в штате мэрии), чтобы он в одном лице контролировал заместителей главы города и мог за них нести какую-то ответственность", - пояснил Володин.

Напомним, что ранее на заседании профильной комиссии депутаты согласились с предложенной структурой исполнительной власти города, которая, в частности, предусматривает создание четырех новых департаментов на базе аналогичных по функционалу комитетов: информатизации, кадров, внутренней политики и информационной политики. Кроме того, будет переименована должность заместителя главы города по организации значимых международных мероприятий в "заместителя по внутренней политике".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Депутаты Екатеринбурга хотят "внятного" заместителя главы города

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: глава, Екатеринбург, заместитель, депутаты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Какое событие Вы считаете самым важным в 2018 году?

Результаты 3001

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети