Глава Перми Дмитрий Самойлов в прямом эфире подведет итоги уходящего года

Глава Перми Дмитрий Самойлов 27 декабря выступит в прямом эфире на телеканале "Россия-24", сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Перми.

С 19.10 до 20.00 глава города подведет итоги уходящего года, расскажет об основных результатах работы, обозначит планы на 2019 год, а также ответит на вопросы пермяков.

Отметим, что изначально общение Дмитрия Самойлова с пермяками было запланировано на сегодняшний день, однако в итоге эфир перенесли из-за прямой трансляции заседания палат Федерального Собрания РФ.