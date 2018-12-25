Трамп обсмеял 7-летнего мальчика за веру в Санта-Клауса

Президент США Дональд Трамп заявил семилетнему мальчику, что пора прекращать верить в существование Санта-Клауса в его возрасте.

Президент и первая леди США ежегодно участвуют в оповещении детей, желающих определить местонахождение Санты в Сочельник и Рождество.

Во время одного из звонков у американского лидера состоялся разговор с мальчиком по имени Коулман, передает ТАСС.

"Ты все еще веришь в Санта-Клауса?" - поинтересовался Трамп. "Я имею в виду, что семь лет - это уже предел, не правда ли?" - сказал он, засмеявшись.

В 2014 году супруга теперь уже экс-президента США Барака Обамы призналась, что ее муж до сих пор верит в Санта Клауса.

Мишель Обама тогда в пятый раз принимала участие в проекте Объединенного командования ПВО США и Канады (NORAD) "NORAD следит за Сантой".