На одном из рынков Екатеринбурга нашли полтонны мяса неизвестного происхождения

На одном из рынков Екатеринбурга нашли опасную говядину и баранину. Мясо решено уничтожить.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, его продавали тушками, а предприниматель уверял, что это якобы продукция местных производителей. Однако при проверке не нашлось документов о производителе товара и выяснилось, что на продукте нет специального клейма.

Впоследствии было установлено, что у коммерсанта нет вообще никаких документов, подтверждающих происхождение говядины и баранины и ее безопасность. В результате сотрудники Россельхознадзора приняли решение уничтожить 500 килограммов подозрительного мяса.

Как сообщало Накануне.RU, весной этого года на рынке в Адыгее нашли и уничтожили санкционный сыр. Масса изъятой продукции составила менее 2 кг.