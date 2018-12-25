Борьбу с коррупцией на Среднем Урале решено признать успешной

На Среднем Урале подвели итоги работы по борьбе с коррупцией в 2018 году. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

Заседание провел первый вице-губернатор Алексей Орлов. Он рассказал, что главой региона Евгением Куйвашевым утвержден план мероприятий по противодействию коррупции до 2019 года, включающий 14 разделов и насчитывающий около 150 мероприятий в год.

Подводя итоги реализации такого плана в 2018 году, Орлов отметил, что, в целом, профилактические меры уже дают положительные результаты. По данным первого вице-губернатора, повышается качество подготовки нормативных правовых актов, а за девять месяцев органами прокуратуры и территориальным управлением Минюста в проектах актов выявлено в три раз меньше нарушений, чем в предыдущем году.

Также Алексей Орлов напомнил, что 30 ноября Евгений Куйвашев подписал указ о создании департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области. В его полномочия войдет контроль за работой по предупреждению коррупции в государственных и муниципальных учреждениях, а также среди местных чиновников.

Как сообщало Накануне.RU, недавно транспортная прокуратура начала проверку Свердловской железной дороги после ареста руководителя СвЖД Алексея Миронова. По данным надзорного ведомства, речь может идти о коррупции.