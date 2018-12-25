В Челябинске власти не нашли нарушений при вырубке деревьев в сквере на Захаренко

В Челябинске управление экологии и природопользования совместно со специалистами Рослесозащиты не нашли нарушений при сносе аварийных деревьев в сквере на Захаренко, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Напомним, на вырубку деревьев на Захаренко пожаловались общественники. Они считают, что действия подрядчиков привели к тому, что вместе с больными деревьями пострадали и вполне здоровые, поскольку небрежно срубленные стволы при падении поломали молодые насаждения. После жалобы работы были приостановлены.

В мэрии заявляют, что нарушений при выполнении муниципального контракта не выявлено, а подрядчик строго следует техническому заданию и карте вырубки.

По словам замглавы по городскому хозяйству Евгения Крехтунова, неаварийных деревьев не вырубалось.

Добавим, что на данном участке планируется вырубить 661 дерево.