Перед новым годом в Екатеринбурге вводят особый противопожарный режим

В Екатеринбурге с завтрашнего дня, 26 декабря, начинают действовать повышенные меры безопасности. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о введении на территории города особого противопожарного режима на период проведения новогодних и рождественских праздников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Особый режим будет действовать до 14 января 2019 года. Таким образом, сотрудники профильных надзорных органов будут проводить разъяснительную работу среди горожан по вопросам обеспечения мер пожарной безопасности в зимнее время.

Кроме того, особое внимание будет уделяться борьбе с незаконными торговцами пиротехникой. В канун Нового года и Рождества пожарные инспекторы проведут массовые рейды по выявлению нарушителей правил торговли и хранения пиротехнических изделий.

Стоит отметить, что в рамках действия особого противопожарного режима, специалисты надзорных органов смогут привлекать продавцов и распространителей опасной пиротехники к административной ответственности, юридические лица могут получить штрафы от 400 тыс. руб. до 500 тыс. руб.