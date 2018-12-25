Перед новым годом в Екатеринбурге вводят особый противопожарный режим

25 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ЧП на руднике в Соликамске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область Уральский ФО

Перед новым годом в Екатеринбурге вводят особый противопожарный режим

В Екатеринбурге с завтрашнего дня, 26 декабря, начинают действовать повышенные меры безопасности. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о введении на территории города особого противопожарного режима на период проведения новогодних и рождественских праздников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Особый режим будет действовать до 14 января 2019 года. Таким образом, сотрудники профильных надзорных органов будут проводить разъяснительную работу среди горожан по вопросам обеспечения мер пожарной безопасности в зимнее время.

Кроме того, особое внимание будет уделяться борьбе с незаконными торговцами пиротехникой. В канун Нового года и Рождества пожарные инспекторы проведут массовые рейды по выявлению нарушителей правил торговли и хранения пиротехнических изделий.

Стоит отметить, что в рамках действия особого противопожарного режима, специалисты надзорных органов смогут привлекать продавцов и распространителей опасной пиротехники к административной ответственности, юридические лица могут получить штрафы от 400 тыс. руб. до 500 тыс. руб.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Перед новым годом в Екатеринбурге вводят особый противопожарный режим

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: противопожарный режим, Новый год, каникулы, меры безопасности



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Какое событие Вы считаете самым важным в 2018 году?

Результаты 2989

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети