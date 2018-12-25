Врачи психдиспансера Нижневартовска готовят обращение к Путину

В Нижневартовском психоневрологическом диспансере сегодня, состоится пресс-конференция медперсонала по ситуации с женщиной, которую якобы пытались неправомерно удерживать в психиатрической палате, передает корреспондент Накануне.RU.

Во время встречи с журналистами представители коллектива учреждения подробно изложат суть ситуации, свое видении истории, расскажут о том, как пациентке была оказана медпомощь.

"Коллектив готовит обращение, которое планирует направить губернатору Ханты-Мансийского автономного округа Югры Наталье Комаровой и президенту России Владимиру Путину. Врачи возмущены тем фактом, что по данной ситуации возбуждено уголовное дело, потому что мы работали в соответствии с законодательством РФ, исполнили свой врачебный долг и действовали в рамках законов и приказов", - сообщили в психоневрологическом диспансере, отметив, что считают дело заказным.

Напомним, конфликт разгорелся после того, как бывший бухгалтер психоневрологического диспансера Нижневартовска Елена Я. заявила о том, что ее поместили в диспансер незаконно: якобы ее "забрали из квартиры силой: без решения суда и ордера выломали дверь, привезли в диспансер и удерживали там неделю". Также "пострадавшая" заявляла о непростых отношениях с руководителем учреждения - главным врачом Ольгой Жевелик, которая является супругой главы города Василия Тихонова. Сотрудники психдиспансера и правоохранители отмечают, что Елена Я. имела проблемы со здоровьем, а в диспансер позвонила сама, в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, в СМИ появились расследования глубинных причин возникшего с пациенткой Я. конфликта. Суть которых сводится к вопросу возможного воздействия на главу города (через давление на его супругу, возглавляющую ПНД Нижневартовск). А смысл всей компании многие местные эксперты увязывают с начавшимся в Нижневартовске процессом организации концессий в городском хозяйстве, которые весьма интересуют городских и не только бизнесменов.