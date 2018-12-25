Врачи психдиспансера Нижневартовска готовят обращение к Путину

25 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ЧП на руднике в Соликамске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

Врачи психдиспансера Нижневартовска готовят обращение к Путину

В Нижневартовском психоневрологическом диспансере сегодня, состоится пресс-конференция медперсонала по ситуации с женщиной, которую якобы пытались неправомерно удерживать в психиатрической палате, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Во время встречи с журналистами представители коллектива учреждения подробно изложат суть ситуации, свое видении истории, расскажут о том, как пациентке была оказана медпомощь.

Отравление, врачи, больница, капельница, врач(2017)|Фото: neuroplus.ru

"Коллектив готовит обращение, которое планирует направить губернатору Ханты-Мансийского автономного округа Югры Наталье Комаровой и президенту России Владимиру Путину. Врачи возмущены тем фактом, что по данной ситуации возбуждено уголовное дело, потому что мы работали в соответствии с законодательством РФ, исполнили свой врачебный долг и действовали в рамках законов и приказов", - сообщили в психоневрологическом диспансере, отметив, что считают дело заказным.

Напомним, конфликт разгорелся после того, как бывший бухгалтер психоневрологического диспансера Нижневартовска Елена Я. заявила о том, что ее поместили в диспансер незаконно: якобы ее "забрали из квартиры силой: без решения суда и ордера выломали дверь, привезли в диспансер и удерживали там неделю". Также "пострадавшая" заявляла о непростых отношениях с руководителем учреждения - главным врачом Ольгой Жевелик, которая является супругой главы города Василия Тихонова. Сотрудники психдиспансера и правоохранители отмечают, что Елена Я. имела проблемы со здоровьем, а в диспансер позвонила сама, в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, в СМИ появились расследования глубинных причин возникшего с пациенткой Я. конфликта. Суть которых сводится к вопросу возможного воздействия на главу города (через давление на его супругу, возглавляющую ПНД Нижневартовск). А смысл всей компании многие местные эксперты увязывают с начавшимся в Нижневартовске процессом организации концессий в городском хозяйстве, которые весьма интересуют городских и не только бизнесменов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Врачи психдиспансера Нижневартовска готовят обращение к Путину

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: психдиспансер нижневартовска, Елена Я, врачи, обращение к путину, жевелик, василий тихонов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Какое событие Вы считаете самым важным в 2018 году?

Результаты 2989

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети