На украинском ТВ подрались депутат Рады и доктор наук

В эфире украинского телеканала NewsOne произошел скандал с дракой между известным депутатом-нацистом Игорем Мосийчуком и доктором политических наук Александром Семченко. Мосийчук обвинил Семченко в том, что он отрабатывает "деньги Кремля", которые берет у главы Чечни Размана Кадырова.

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Семченко ответил, что "в принципе душевнобольными должны заниматься психиатры".

Мосийчук в эфире обругал его нецензурной бранью и, разгоряченный и возбужденный, хотел покинуть эфир, но ведущий убедил его остаться.

"Сейчас на меня пять минут лили ушаты дерьма. Этот душевнобольной человек, который непонятно как оказался в Верховной раде", - сказал Семченко.

После этих слов Мосийчук с криками "вон *** отсюда!" набросился со своей тростью на Семченко. Однако доктор наук оказался не робкого десятка. Он ловко уклонился, схватил нациста за шею и повалил на пол. После драки на полу их разняли другие участники эфира. После этого Мосийчук нанес удар тростью, сказав, что Семченко "должен сдохнуть".

В конце концов, ведущий попросил Семченко уступить и уйти из студии, что тот и сделал. Но, уходя, сказал еще что-то обидное для Мосийчука, который догнал доктора и исподтишка ударил палкой по спине. Новой драки удалось избежать только благодаря вмешательству сотрудников. Разговор на повышенных тонах снова перемежался с нецензурной бранью.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Раде состоялась драка после голосования за закон о принудительном переименовании канонической УПЦ.