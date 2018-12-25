25 Декабря 2018
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Общество Челябинская область

В центре Челябинска открылся ледовый городок

В Челябинске на площади Революции главный театральный ледовый городок. В этом году он посвящен театру, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Как отметил на открытии врио главы города Владимир Елистратов, претензий к подрядчику строительства городка у властей нет, сделали все добротно, в срок.

Центром ледового города стал Дворец-театр, который украшают фигуры Буратино, Мальвины и Пьеро, расположенные перед ним. Во дворце расположены две маленькие горки. На территории городка функционирует одна большая и три горки среднего размера. По всему периметру площадки расположены канделябры.

Добавим, что все композиции подсвечены изнутри и снаружи.

ледовый городок, Челябинск,(2018)|Фото: администрация Челябинска

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В центре Челябинска открылся ледовый городок

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Теги: ледовый городок, Челябинск, театр,



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