Моор назвал ликвидацию заводов "требованием времени"

Губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции заявил, что, несмотря на трудности в экономике, "надо работать там, где получается", передает корреспондент Накануне.RU.

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Вопрос журналистов касался тяжелого положения реального сектора экономики – губернатору напомнили, что "в Тюмени от былых предприятий и заводов остались только названия остановок".

Моор ответил, что "жизнь меняется – одни производства появляются, другие исчезают", добавив, что "несырьевой сектор экономки все же развивается, но преимущественно в нефтегазовом секторе и при помощи крупных игроков на этом рынке".

"Это не наше проклятье. Нужно работать там, где у нас получается", - отметил глава региона.