Александра Моора спросили, считает ли он свою зарплату справедливой

Губернатора Тюменской области Александра Моора во время сегодняшней пресс-конференции спросили, считает ли он справедливой свою заработную плату и не вызывает ли она раздражения в обществе, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава региона отметил, что зарплата должна быть адекватна сложности работы, и подчеркнул, что губернатор не сам решает, какую сумму будет получать.

"Зарплату устанавливаю я себе не сам, а областная дума. И этот вопрос регулируется правовыми актами о государственной службе", - заявил он, при этом признав, что в разных сферах существует огромный разрыв по зарплатам.

"Мы должны прилагать все усилия, чтобы на создаваемых рабочих местах уровень зарплат был достойным", - сообщил глава региона. На уточняющий вопрос, а что надо сделать для роста уровня жизни, Александр Моор ответил, что решением станут инвестиционные проекты.

"Методичная, ежедневная работа по работе с инвесторами должна решить эту задачу", - заявил он.

Отметим, что одновременно с пресс-конференцией Александра Моора, в тюменской городской думе состоялось заседание, в ходе которого глава города Руслан Кухарук отчитался об итогах работы городской администрации за 2017 год и девять месяцев 2018 года - то есть - об итогах работы Александра Моора, возглавлявшего на тот период тюменскую мэрию.

Депутатами также был поднят вопрос о зарплатах. В частности, парламентарии посоветовали "откорректировать среднюю зарплату" - считать ее без учета заработной платы руководителей.