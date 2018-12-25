25 Декабря 2018
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Политика Приволжский ФО Пермский край

В Перми назначен начальник городского управления жилищных отношений

Экс-заместитель начальника управления капитального строительства администрации Перми Ирина Чуркова возглавила городское управление жилищных отношений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Она приступила к своим обязанностям с 24 декабря.

Распоряжение о назначении подписал глава города Дмитрий Самойлов. Одним из ключевых направлений бюджетной политики города на ближайшую трехлетку он назвал новые объемы расселения аварийного жилья.

"В последние годы администрация города инвестирует в эту сферу до 1 млрд руб., расселяя 25 тыс. кв. метров аварийного жилья, примерно 2,5 тыс. человек. В планах – в ближайшую трехлетку выйти на показатель минимум в два раза, превышающий этот уровень, поэтому к решению задачи расселения аварийного жилья требуется более системный подход", – отметил глава Перми Дмитрий Самойлов.

Большую поддержку в этом городу оказал краевой бюджет, со следующего года поступит финансирование из федерального бюджета.

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В Перми назначен начальник городского управления жилищных отношений

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Теги: Ирина Чуркова, Дмитрий Самойлов, расселение



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