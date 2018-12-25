В Челябинской области инспектор ДПС обвиняется в получении взятки

На Южном Урале 34-летнего инспектора ДПС обвиняют в получении взятки.

В августе этого года, как считает следствие, полицейский остановил для проверки автомобиль - у владельца машины оказались поддельные документы. Тогда водитель предложил инспектору 20 тыс. рублей за то, чтобы тот "забыл" о липовых документах. Полицейский деньги взял.

Данное преступление было выявлено сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по региону, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

На время следствия суд решил поместить полицейского под стражу.