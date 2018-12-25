В Свердловской области с нового года подорожает проезд в электричках

25 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ЧП на руднике в Соликамске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область Уральский ФО

В Свердловской области с нового года подорожает проезд в электричках

На территории Среднего Урала с 1 января 2019 года вырастет плата за проезд в электричках. Соответствующее постановление утвердила Региональная энергетическая комиссия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловской пригородной компании.

Согласно информации СПК, тариф на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении устанавливается в размере 30 руб. за поездку на расстояние до 5 км, 60 руб. – 16-25 км, 91 руб. – 36-55 км, 122 руб. – 76-95 км, 198 руб. – от 181 км.

Рост тарифа в среднем составил 3,5%. Последний раз тарифы индексировались 1 января 2018 года. Индексация тарифов проводится ежегодно РЭК с учетом инфляции.

"Стоимость проезда на электропоезде "Ласточка" по маршруту Екатеринбург – Нижний Тагил в новом году составит 280 руб. (ранее – 270 руб.), по маршруту Екатеринбург – Кузино –155 руб. (ранее – 150 руб.), по маршруту Екатеринбург – Каменск-Уральский – 235 руб. (ранее – 226 рубл.), по маршруту Екатеринбург – Талица – 450 руб. (ранее не курсировал)", - пояснили в СПК.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Свердловской области с нового года подорожает проезд в электричках

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: электрички, проезд, тариф



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Какое событие Вы считаете самым важным в 2018 году?

Результаты 2965

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети