В Свердловской области с нового года подорожает проезд в электричках

На территории Среднего Урала с 1 января 2019 года вырастет плата за проезд в электричках. Соответствующее постановление утвердила Региональная энергетическая комиссия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловской пригородной компании.

Согласно информации СПК, тариф на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении устанавливается в размере 30 руб. за поездку на расстояние до 5 км, 60 руб. – 16-25 км, 91 руб. – 36-55 км, 122 руб. – 76-95 км, 198 руб. – от 181 км.

Рост тарифа в среднем составил 3,5%. Последний раз тарифы индексировались 1 января 2018 года. Индексация тарифов проводится ежегодно РЭК с учетом инфляции.

"Стоимость проезда на электропоезде "Ласточка" по маршруту Екатеринбург – Нижний Тагил в новом году составит 280 руб. (ранее – 270 руб.), по маршруту Екатеринбург – Кузино –155 руб. (ранее – 150 руб.), по маршруту Екатеринбург – Каменск-Уральский – 235 руб. (ранее – 226 рубл.), по маршруту Екатеринбург – Талица – 450 руб. (ранее не курсировал)", - пояснили в СПК.