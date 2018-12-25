25 Декабря 2018
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Общество Челябинская область

В Челябинске возбуждено дело в отношении 13 перевозчиков, отказавшихся вывозить мусор

В Челябинске УФАС возбудило дело в отношении перевозчиков, отказавшихся вывозить мусор в сентябре 2018 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Как ранее сообщало Накануне.RU, после закрытия городской свалки в Челябинске часть подрядчиков заявили, что тариф на вывоз очень низкий, и отказались возить отходы на загородные полигоны. 24 сентября в городе был экстренно введен режим повышенной опасности в связи с ситуацией по скоплению мусора во дворах домов.

Вывозить мусор отказались 13 подрядчиков. В их действиях УФАС усматривает признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Антимонопольный орган считает, что компании, осознавая социальную значимость оказываемых ими услуг и масштабы неблагоприятных последствий в случае внезапного отказа от их исполнения, не проявили должной ответственности и не применили цивилизованных методов решения спорных вопросов. Также изучается экономическая обоснованность предложенной перевозчиками цены в связи с увеличением расстояния вывоза ТКО.

Дело возбуждено в отношении МУП "Горэкоцентр", ООО "Городской экологический центр+", ООО "ЭкоСпецБаза", ООО "ТрансЭко", ООО "Уральская жемчужина", ООО "Антей", ООО "Эко-сервис", ООО "Кондор", ООО "НЭО", ООО "ТоргТранс" и трех индивидуальных предпринимателей.

Первое заседание по делу состоится в январе.

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В Челябинске возбуждено дело в отношении 13 перевозчиков, отказавшихся вывозить мусор

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Теги: мусор, перевозчики, дело, УФАС,



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