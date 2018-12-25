Корвет "Громкий" передали в состав Тихоокеанского флота

Тихоокеанский флот принял в свой состав новый корвет проекта 20380 "Громкий".

На корабле состоялся торжественный ритуал подъема Военно-морского флага РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны.

В церемонии участвовали представители командования Восточного военного округа и Тихоокеанского флота.

"Громкий" является вторым корветом проекта 20380, построенным специально для ТОФ в рамках программы перевооружения.

31 августа корвет для прохождения заключительного этапа испытаний был доставлен во Владивосток с Амурского судостроительного завода.

В 2015 году Тихоокеанский флот получил корвет "Совершенный" - многоцелевой сторожевой корабль ближней морской зоны действия проекта 20380. Строительство заняло семь лет.

Стоимость работ по строительству кораблей - около 13 млрд рублей. Ранее сообщалось, что Минобороны готово разместить контракт еще на два корабля этого проекта.